Марценко объяснил, почему авария Ферстаппена и Хэмилтона — ошибка Макса

Бывший гонщик Мировой серии «Рено» Николай Марценко прокомментировал столкновение между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании Формулы-1.



«Это ошибка Макса. Уступи он место Хэмилтону, он бы 100% выиграл гонку, потому что темп у него весь уик-энд был лучше. Хэмилтон был быстр на жёсткой резине и с пустым баком. В остальных вариантах он был медленнее Макса. У голландца бы не было проблем с тем, чтобы позже обогнать Льюиса: либо через пит-стоп, либо по стратегии. Для него это будет уроком.



Для меня сам инцидент был гоночным. Они поравнялись, в такие моменты пилоты смотрят на апекс поворота, а не друг на друга. Макс тоже целился на апекс, но не с оптимальной траектории. Оба в любом случае выехали бы из этого поворота широко. Столкновения было невозможно избежать.



Макс всё равно выиграет чемпионат, «Ред Булл» в этом году сильнее, в Венгрии они будут смотреться выгоднее», — заявил Марценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.