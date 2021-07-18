Шумахер проанализирует, как Мазепину удалось лучше работать с шинами
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал финиш на 18-м месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. Вскоре после своего единственного пит-стопа Шумахер пропустил вперёд партнёра по команде Никиту Мазепина и затем уже не сумел отыграться.
«Было нелегко. К сожалению, у нас были проблемы с шинами и с нашим подходом. Мы старались не перегревать колёса на первых нескольких кругах, а Никита, похоже, атаковал намного сильнее на первых кругах, но ему всё равно удавалось сохранять шины в рабочем окне. Мне нужно проанализировать, как он это делал, ведь была возможность поехать намного быстрее. Нам нужно сделать выводы и вернуться сильнее в Будапеште», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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