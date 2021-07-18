Штайнер похвалил Мазепина и Шумахера за жёсткую, но чистую борьбу

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Великобритании и прокомментировал борьбу Мика Шумахера и Никиты Мазепина, в результате которой россиянин чисто, без контакта, опередил напарника.



«Для нас это была хорошая гонка сегодня. Мы финишировали не там, где хотим финишировать, но оба парня сражались жёстко и чисто — это часть процесса обучения, и мы хотим, чтобы так было дальше.



У нас были хорошие старты. В начале гонки было много драматичных моментов, но мы спокойно преодолели эту стадию, оба пилота дали результат. В настоящий момент это всё, что возможно. Они оба сражались жёстко, но чисто — и это самая важная вещь для меня», — приводит слова Штайнера пресс-служба американской команды.