Келли Пике раскритиковала поведение Льюиса Хэмилтона после победы

Подруга голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике подвергла критике поведение британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после победного финиша в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. В то время как Ферстаппена отправили в больницу для профилактического обследования после серьёзной аварии на первом круге, Хэмилтон бурно праздновал победу с болельщиками. При этом Ферстаппен оказался в отбойнике после контакта именно с болидом британца.
«Можете называть это, как хотите — ошибка, гоночный инцидент (пусть даже со стороны Льюиса была очевидная неверная оценка ситуации, это его ошибка) — но отмечать победу таким образом было отвратительно. И это ещё даже не говоря про штраф», — написала Келли Пике в «сториз» своего «инстаграма».
- 18 июля 2021
-
22:19
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:01
-
20:44
-
20:31
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:20
-
19:05
-
18:52
-
18:24
-
18:01
-
17:51
-
17:34
-
17:17
-
16:54
-
15:35
-
13:54
-
13:47
-
13:43
-
12:30
-
12:06