Келли Пике раскритиковала поведение Льюиса Хэмилтона после победы

Подруга голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике подвергла критике поведение британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после победного финиша в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. В то время как Ферстаппена отправили в больницу для профилактического обследования после серьёзной аварии на первом круге, Хэмилтон бурно праздновал победу с болельщиками. При этом Ферстаппен оказался в отбойнике после контакта именно с болидом британца.



«Можете называть это, как хотите — ошибка, гоночный инцидент (пусть даже со стороны Льюиса была очевидная неверная оценка ситуации, это его ошибка) — но отмечать победу таким образом было отвратительно. И это ещё даже не говоря про штраф», — написала Келли Пике в «сториз» своего «инстаграма».