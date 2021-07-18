Даниэль Риккардо: Хэмилтон атаковал слишком сильно в эпизоде с Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением об инциденте, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В результате Ферстаппен врезался в стену и сошёл с трассы.
«Последствия были неприятными. Всё произошло на высокой скорости, а там не требуется большого контакта для такого. Когда оказываешься в таком высокоскоростном повороте рядом друг с другом, то точно оба пилота потеряют аэро, особенно Льюис, ведь Макс находился в менее грязном воздухе. Но мне кажется, что они оба нагнетали.
Льюис атаковал слишком сильно, учитывая уровень сцепления, его занесло в Макса. Там не было намерения, но такова природа аэро в болидах. Но я не буду сидеть здесь и судить их.
Они ведут упорную борьбу весь год. И не повезло, что так произошло», — цитирует Риккардо Racefans.
- 18 июля 2021
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