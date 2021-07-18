Хорнер: это детская ошибка Хэмилтона, у него была слишком высокая скорость

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ещё раз возложил на Льюиса Хэмилтона полную вину за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании.



«Нет, он не ехал бок о бок, и он широко выходил из поворота — если вы посмотрите на план сверху. У него была слишком высокая скорость. Этот манёвр никогда не прошёл бы. Это была детская ошибка, отчаянная ошибка. Меня не волнует, что сказал Льюис. Проведите собственный анализ, сравните всё. Для меня это дутая победа.



Льюис проиграл старт и просунул колесо внутрь поворота «Копс» — одного из быстрейших в чемпионате, он проходится почти на полном газу. Тут могло быть лишь одно последствие. Просто разочаровывает, когда семикратный чемпион мира совершает такой отчаянный манёвр и отправляет другого пилота в больницу.



Думаю, это была его единственная возможность. Он знал, что если Макс проедет этот поворот, то он может больше не увидеть его. На мой взгляд, это отчаянный манёвр, который, к счастью, не привёл к более негативным последствиям, чем списанная машина и получивший синяки потрёпанный пилот.



Думаю, на него повлиял вчерашний результат, плюс атмосфера, болельщики… Он был очень мотивирован и очень сильно не рассчитал. Да, он получил наказание, но, по сути, бессмысленное», — приводит слова Хорнера ESPNF1.