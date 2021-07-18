Видео: Хэмилтон обгоняет Леклера в борьбе за победу на Гран-при Великобритании
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью одного из решающих моментов гонки Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун». В видеоролике показывается, как британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон незадолго до финиша атакует и успешно проходит пилота «Феррари» Шарля Леклера в борьбе за первое место и победу. Хэмилтон и Леклер сражались в повороте «Копс», на выходе из поворота монегаска вынесло на обочину, и он пропустил британского гонщика вперёд.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
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