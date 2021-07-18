Экипаж «Тойоты» выиграл гонку WEC в Монце, отыграв после проблем 40 секунд

Третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) прошёл на Национальном автодроме Монцы. После двух побед на первых этапах сезона экипажи Toyota Gazoo Racing рассчитывали отпраздновать ещё один успех — в квалификации лишь Alpine Elf Matmut могли навязать японским автомобилям борьбу за поул, но французы остались в двух десятых позади.



В квалификации класса LMP2 не было равных Team WRT, которая с преимуществом в три сотых секунды опередила всех своих соперников. Правда, на первом отрезке экипаж № 31 уступил лидерство пилотам United Autosports USA, но уже после второго пит-стопа Фердинанд Габсбург вернул свой прототип на первую позицию.



Тем временем на втором часу гонки у Брендона Хартли на Toyota GR010 Hybrid № 8, которая выиграла оба предыдущих этапа, возникли технические проблемы — экс-пилоту Формулы 1, шедшему на второй позиции, пришлось остановиться в боксах. Экипаж смог вернуться на трассу, но проблемы продолжались и дальше. Впереди же остался лишь один прототип действующих чемпионов, который преследовали Alpine Elf Matmut и единственный оставшийся в борьбе автомобиль Glickenhaus Racing.



В начале третьего часа заезда на Aston Martin Vantage AMR № 33 взорвалась передняя левая шина — Бен Китинг благополучно довёл автомобиль до боксов, но из-за разбросанных обломков на трассу пришлось выпустить сейфти-кар. И именно в этот момент Габсбург сворачивал на пит-стоп. В итоге на рестарте экипаж № 31 был лишь пятым и не смог ничего отыграть после остановок соперников. Гонку же в LMP2 возглавили United Autosports USA и Racing Team Nederland.



После четвёртого пит-стопа, когда Габсбурга за рулём Oreca сменил Шарль Милези, Team WRT прорвалась на второе место зачёта LMP2. Дотянуться до экипажа United Autosports USA так и не удалось, но и второе место стало для Робина Фряйнса, Фердинанда Габсбурга и Шарля Милези первым в сезоне-2021 подиумом в LMP2.



В «абсолюте» же не было равных экипажу Toyota № 7 в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Несмотря на то что за два часа до финиша гонки автомобиль внезапно потерял темп, а вперёд вырвался Glickenhaus, Кобаяси и Конвею удалось отыграть 40 секунд и вернуть себе первое место. Для экипажа № 7 победа в Монце стала первой в текущем чемпионате. Вторым линию финиша пересёк «гиперкар» Alpine Elf Matmur, а третье место в «абсолюте» досталось United Autosports USA, которые опередили экипаж Glickenhaus Racing. Team WRT в «абсолюте» стала пятой. Следующий этап FIA WEC пройдёт 21-22 августа — это будет легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», центральная гонка сезона-2021.



FIA WEC. «6 часов Монцы»:

1.М. Конвей, К. Кобаяси, Х.М. Лопес (Toyota Gazoo Racing / Toyota GR010 Hybrid / Hypercar) — 204 круга

2. А. Негран, Н. Ляпьер, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut / Alpine A480 Gibson / Hypercar) +1:00,908

3. Ф. Хэнсон, Ф. Шерер, Ф. Альбукерке (United Autosports USA / Oreca 07 Gibson / LMP2) +4 круга

4. Р. Дюма, Ф. Майо, Р. Уэстбрук (Glickenhaus Racing / Glickenhaus 007 LMH / Hypercar) +4 круга

5. Р. Фряйнс, Ф. Габсбург, Ш. Милези (Team WRT / Oreca 07 Gibson / LMP2) +4 круга.