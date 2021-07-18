Леклер признался, что в борьбе с Хэмилтоном боялся повторить судьбу Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в концовке Гран-при Великобритании не стремился слишком активно защищать лидерскую позицию в борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. По словам Леклера, он побоялся, что может повторить судьбу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Голландец уже на первом круге после столкновения с Хэмилтоном врезался в стену и сошёл с дистанции.

Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона произошло в повороте Копс. Там же Хэмилтон обогнал Леклера и выиграл гонку.

«Если честно, то да. Я видел такой ремейк произошедшего в первом круге. Я находился там прямо позади них. Я не хотел рисковать, ведь мы не ведём борьбу с Льюисом за чемпионство. Я пытался остаться впереди, но ситуацию осложнило то, что на выходе из поворота заднюю часть машин снесло, из-за чего я оказался за пределами трассы», — цитирует Леклера PlanetF1.