Леклер признался, что в борьбе с Хэмилтоном боялся повторить судьбу Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в концовке Гран-при Великобритании не стремился слишком активно защищать лидерскую позицию в борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. По словам Леклера, он побоялся, что может повторить судьбу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Голландец уже на первом круге после столкновения с Хэмилтоном врезался в стену и сошёл с дистанции.
Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона произошло в повороте Копс. Там же Хэмилтон обогнал Леклера и выиграл гонку.
«Если честно, то да. Я видел такой ремейк произошедшего в первом круге. Я находился там прямо позади них. Я не хотел рисковать, ведь мы не ведём борьбу с Льюисом за чемпионство. Я пытался остаться впереди, но ситуацию осложнило то, что на выходе из поворота заднюю часть машин снесло, из-за чего я оказался за пределами трассы», — цитирует Леклера PlanetF1.
- 18 июля 2021
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