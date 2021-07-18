Вольф: штраф Хэмилтона не был обоснован, вы можете прочитать правила

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что стюарды Гран-при Великобритании напрасно наказали Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге гонки.



«Все придерживаются своего мнения, и нужно это уважать. Первый круг проходил жёстко, но Льюис находился уже ближе центра машины Макса. Так что поворот принадлежит ему. Это просто правило, вы можете его прочитать, есть даже рисунки. Если вы вместе нырнёте в поворот, то остаться может только один гонщик.



Стюарды назначали наказание, мы должны его принять. Но если посмотреть на правила, то этот штраф не был обоснован. Думаю, десять секунд дали, потому что руководство гонки считало, что они оба допустили ошибку или внесли свою лепту. Я уважаю этот взгляд.



Льюис из тех, кто не пилотирует агрессивно и не выдавливает других с трассы. Он показывал это и в прошлом», — приводит слова Вольфа RacingNews365 со ссылкой на ORF.