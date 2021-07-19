Макса Ферстаппена выписали из больницы

Пресс-служба австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» сообщила, что голландский гонщик Макс Ферстаппен избежал каких-либо серьёзных повреждений в результате аварии после контакта с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран-при Великобритании. В целях предосторожности Ферстаппен прошёл медицинские обследования в медицинском центре «Сильверстоуна», а затем в больнице.



«Мы рады подтвердить, что Макс был выписан из больницы в 22:00 по местному времени сегодня вечером после тщательного медицинского обследования. У него нет никаких серьёзных травм.



Макс и команда хотели бы поблагодарить маршалов на трассе и медицинский персонал за их невероятную заботу как на трассе «Сильверстоун», так и в больнице в Ковентри», — гласит заявление «Ред Булл».