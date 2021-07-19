Немецкий «Ред Булл» быстро удалил «клоунский» твит в адрес Хэмилтона

Твиттер-аккаунт немецкого подразделения компании «Ред Булл» оперативно удалил один из твитов, размещённых после финиша Гран-при Великобритании Формулы-1. Представители «Ред Булл» ответили на сообщение официального «твиттера» Формулы-1, в котором приводилась цитата Льюиса Хэмилтона после победы в гонке. Британец признался, что победа на глазах у родных болельщиков стала для него воплощением мечты, в ответ на что аккаунт «Ред Булл» опубликовал три «клоунских» эмодзи. Однако, как заметили пользователи Reddit, твит был очень быстро удалён.
Фото: https://www.reddit.com/r/formula1/comments/omtt28/red_bull_germany/
На первом круге гонки Гран-при Великобритании Хэмилтон столкнулся с голландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Голландец врезался в отбойник и сошёл, в то время как британец сумел продолжить борьбу.
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