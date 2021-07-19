Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Красные флаги спасли Хэмилтона от схода на Гран-при Великобритании

Красные флаги спасли Хэмилтона от схода на Гран-при Великобритании
Комментарии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что британскому пилоту Льюису Хэмилтону пришлось бы сойти с дистанции, если бы гонка Гран-при Великобритании не была остановлена красными флагами из-за необходимости восстанавливать отбойники в месте аварии Макса Ферстаппена. Во время паузы механики «Мерседеса» починили машину, и затем Хэмилтон одержал победу в гонке.

«У него сломался бы колёсный диск в месте контакта на переднем левом колесе. Так что был бы сход в гонке, если бы не красные флаги. В остальном повреждений было удивительно мало. Туда-сюда шатался сенсор температуры шин, но, что удивительно, это была наименее важная часть переднего антикрыла и сломалась только она», — приводит слова Шовлина RaceFans.

«Ред Булл» в ярости! Назвали поведение Хэмилтона отвратительным и хотят дисквалификации «Ред Булл» в ярости! Назвали поведение Хэмилтона отвратительным и хотят дисквалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021