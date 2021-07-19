Леклер, находившийся позади Ферстаппена и Хэмилтона, высказался об их столкновении

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о столкновении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Они столкнулись в начале Гран-при Великобритании. В результате Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Более того, его после инцидента отвезли в больницу, но вскоре выписали.

В момент столкновения Леклер находился позади соперников и имел прекрасный обзор.

«Очень сложно судить этот эпизод. В машине мы находимся слишком низко, не так хорошо всё видно. Всё произошло очень быстро. Я видел, что там много всего происходило передо мной. И да, я думаю, что это был гоночный инцидент. Сложно винить кого-то из них. Очевидно, что там было свободное место. Возможно, Льюис не был полностью на апексе. Но и правда, что Макс действовал очень агрессивно. Но, на мой взгляд, самое главное, что Ферстаппен не получил повреждений», — сказал Леклер в видеоролике, опубликованном в «твиттере» Формулы-1.