«Ред Булл» выступил против травли Хэмилтона после столкновения с Ферстаппеном

Пресс-служба «Ред Булл» призвала прекратить оскорбления пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после инцидента с гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании. Соперники столкнулись в начале гонки, после чего Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Многие фанаты Формулы-1 после этого начали оскорблять Хэмилтона.
«Хоть мы и являемся непримиримыми соперниками на трассе, мы все вместе выступаем против расизма. Мы неприемлем любые оскорбления на расовой почве нашей команды, наших конкурентов и фанатов.
Наша команда считает отвратительными расистские оскорбления в адрес Льюиса, которые появились в социальных сетях после столкновения с Максом. Нет никаких оправданий этому. В нашем спорте этому нет места, а виновные должны понести ответственность», — говорится в заявлении «Ред Булл».
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