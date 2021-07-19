Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лукьянюк прокомментировал переворот и победу в своём классе на Ралли Эстонии WRC

Лукьянюк прокомментировал переворот и победу в своём классе на Ралли Эстонии WRC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гонщик Алексей Лукьянюк прокомментировал финиш на восьмой позиции на Ралли Эстонии WRC. При этом россиянин стал лучшим в зачёте WRC и среди всех автомобилей категории Rally2. Успеху Лукьянюка не помешал переворот на финальном спецучастке гонки.

«Заключительный день был достаточно коротким, но такой энергичный. Разные спецучастки, первый – очень интересный, такой узкий и закрученный. Мы его проехали аккуратненько. Второй более быстрый и он был в прошлом году, там ребята нам так бодро накатили! Третий СУ состоял из песка и камней, там нарыли лютую колею… Всё шло прекрасно, мы контролировали отрыв, собирались на пауэрстейдже показать класс, но что-то пошло не так…

В повороте через трамплин в довольно внушительной колее машина встала на два колеса и в итоге перевернулась. Я не смог удержать её от переворота, хотя среагировал рулём, но обстоятельства оказались сильнее. Мы дважды перевернулись и зачерпнули гравия так, что я еле откопал кнопку запуска двигателя. Но финишировали и, к счастью, не потеряли позиций, лишь немного времени, и это вообще никак не омрачает праздник! Мы выиграли в зачёте WRC3, мы самые быстрые среди всех автомобилей Rally2 (R5), мы в десятке абсолютного зачёта на этапе чемпионата мира! Я в диком восторге!

Спасибо огромное Александру Ржевкину за эту возможность. Спасибо команде SRT за феноменально крепкую, надёжную и быструю машину. Прошу прощения, что подкинули вам немножечко работы! А также спасибо всем болельщикам, кто следил и переживал за нас, я думаю, что у нас получилось неплохое выступление», — приводит слова Лукьянюка официальный пресс-релиз.

WRC 2021. Этап 7, Тарту, Эстония
Ралли Эстонии. Общий зачёт
18 июля 2021, воскресенье. 11:42 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRC
2:39:29.1
2
Крэйг Брин
Hyundai Shell Mobis WRT
+54.4
3
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
+1:12.4
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021