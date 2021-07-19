Лукьянюк прокомментировал переворот и победу в своём классе на Ралли Эстонии WRC

Российский гонщик Алексей Лукьянюк прокомментировал финиш на восьмой позиции на Ралли Эстонии WRC. При этом россиянин стал лучшим в зачёте WRC и среди всех автомобилей категории Rally2. Успеху Лукьянюка не помешал переворот на финальном спецучастке гонки.
«Заключительный день был достаточно коротким, но такой энергичный. Разные спецучастки, первый – очень интересный, такой узкий и закрученный. Мы его проехали аккуратненько. Второй более быстрый и он был в прошлом году, там ребята нам так бодро накатили! Третий СУ состоял из песка и камней, там нарыли лютую колею… Всё шло прекрасно, мы контролировали отрыв, собирались на пауэрстейдже показать класс, но что-то пошло не так…
В повороте через трамплин в довольно внушительной колее машина встала на два колеса и в итоге перевернулась. Я не смог удержать её от переворота, хотя среагировал рулём, но обстоятельства оказались сильнее. Мы дважды перевернулись и зачерпнули гравия так, что я еле откопал кнопку запуска двигателя. Но финишировали и, к счастью, не потеряли позиций, лишь немного времени, и это вообще никак не омрачает праздник! Мы выиграли в зачёте WRC3, мы самые быстрые среди всех автомобилей Rally2 (R5), мы в десятке абсолютного зачёта на этапе чемпионата мира! Я в диком восторге!
Спасибо огромное Александру Ржевкину за эту возможность. Спасибо команде SRT за феноменально крепкую, надёжную и быструю машину. Прошу прощения, что подкинули вам немножечко работы! А также спасибо всем болельщикам, кто следил и переживал за нас, я думаю, что у нас получилось неплохое выступление», — приводит слова Лукьянюка официальный пресс-релиз.
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