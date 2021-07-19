Феттель убирал мусор на трибунах после Гран-при Великобритании

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель после Гран-при Великобритании отправился на трибуны автодрома в Сильверстоуне, чтобы убрать мусор. Немец собрал несколько пакетов мусора, в очередной раз показав приверженность борьбе за экологию.

«Вечер воскресенья в Сильверстоуне. Уик-энд Гран-при Великобритании завершён. Но для Себа гонка за чистую планету никогда не кончается», — говорится в подписи к фото в «твиттере» «Астон Мартин».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Астон Мартин».

Феттель не сумел завершить Гран-при Великобритании, немец сошёл с дистанции из-за проблем с охлаждением. Сам немец признался, что мог рассчитывать на очки, если бы не возникшие проблемы.

Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.