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Феттель убирал мусор на трибунах после Гран-при Великобритании

Феттель убирал мусор на трибунах после Гран-при Великобритании
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель после Гран-при Великобритании отправился на трибуны автодрома в Сильверстоуне, чтобы убрать мусор. Немец собрал несколько пакетов мусора, в очередной раз показав приверженность борьбе за экологию.

«Вечер воскресенья в Сильверстоуне. Уик-энд Гран-при Великобритании завершён. Но для Себа гонка за чистую планету никогда не кончается», — говорится в подписи к фото в «твиттере» «Астон Мартин».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Астон Мартин».

Феттель не сумел завершить Гран-при Великобритании, немец сошёл с дистанции из-за проблем с охлаждением. Сам немец признался, что мог рассчитывать на очки, если бы не возникшие проблемы.
Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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