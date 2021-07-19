Алексей Попов: Хэмилтон с Ферстаппеном действовал запредельно жёстко

Известный комментатор Алексей Попов высказался о столкновении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в начале Гран-при Великобритании. Соперники столкнулись в начале гонки, после чего Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Хэмилтон получил 10-секундный штраф, но выиграл гонку.

«В спринте Льюис увидел, что будет, если потерять позицию на старте. Тогда оказываешься в грязном воздухе – и всё, выйти вперёд уже невозможно. Поэтому он так и старался на первом круге – не вышло здесь, попробуем дальше. В дальнейшем он прошёл и Ландо проще, и Шарля жёстче, но с Максом это было запредельно жёстко. Я считаю, что он виноват и правильно получил штраф.

Я видел, что Льюиса призывают дисквалифицировать пожизненно, но понятно, что это эмоции. С другой стороны, я видел людей, которые показывают, что вот, у Макса было полно места и он должен был проехать шире. Советую сходить на картодром, и тогда вы лучше начнёте понимать траектории», – сказал Попов на своём YouTube-канале.