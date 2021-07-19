Валттери Боттас: во время Гран-при Великобритании у меня не было воды, система не работала

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о сложных условиях, в которых он оказался во время Гран-при Великобритании. Финский гонщик занял третье место, а победителем гонки стал его напарник Льюис Хэмилтон.

«У меня не было воды. Система на моей машине не работала. Но главная проблема была со стартом гонки. У меня немного прокручивались колёса. Во время обоих стартов я терял позицию, особенно во втором, когда Ландо оказался впереди меня. Когда он остановился, у него был медленный пит-стоп. Это означало, что мне нужно было среагировать и последовать за ним.

Но затем я понимал, что моя борьба за победу по сути завершена, ведь последний отрезок будет очень длинным. Через 15 кругов у меня начали пузыриться передние шины. Я пытался просто доехать. Но, по крайней мере, мы справились с Ландо и я помог Льюису выиграть», — приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.