Шварцман: уверен, что мы будем очень-очень сильны в Монце и Сочи

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман рассказал, почему он более-менее доволен этапом в Сильверстоуне, на котором на его счету первое, 15-е и пятое места.



«По сравнению с этапом в Сильверстоуне в прошлом году мы добились улучшений. «Сильверстоун» — не самая сильная моя трасса, так что я доволен своей работой. Старт в первой гонке был хорошим, нам удалось победить, чего я очень хотел после прошлого года. Да и во всех трёх гонках у меня были очень хорошие старты. У вас могло сложиться впечатление, что старт был хорошим только в первой гонке, где удалось с четвёртого места выйти на первое, но на самом деле все старты были очень похожими — именно к таким мы и стремились. Нам было это нужно, так что я очень доволен.



Проблемы с темпом? У меня есть некоторые идеи, в чём может быть дело, и я думаю, что мы можем прибавить. Я вполне уверен, что мы будем очень-очень сильны в Монце и Сочи. Мы проанализируем случившееся в Сильверстоуне, затем будет пауза, чтобы со свежей головой готовиться к Монце. Мы сконцентрируемся на улучшении наших слабых сторон и сохранении сильных. Уже жду с нетерпением следующего этапа», — приводит слова Шварцмана официальный сайт Формулы-2.

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