Мика Сало: вижу в произошедшем в Сильверстоуне вину Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало, который иногда выступает в роли стюарда, прокомментировал инцидент, произошедший во время начала Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В результате контакта Ферстаппен врезался в стену и не смог продолжить гонку. Более того, представителя Нидерландов отвезли в больницу, но отпустили в тот же день. Хэмилтон стал победителем гонки, несмотря на 10-секундный штраф.
«К сожалению, я вижу в этом вину Макса. Ему нужно было дать пространство. На мой взгляд, штраф Хэмилтона выглядит так: «Окей, ты не виноват, но получишь 10 секунд», — цитирует Сало GrandPX.
После гонки британец заявил, что не считает себя виноватым и не будет приносить извинения сопернику. При этом Хэмилтон подчеркнул, что свяжется с Ферстаппеном, чтобы узнать у него о состоянии здоровья.
- 19 июля 2021
-
16:23
-
16:15
-
15:41
-
15:30
-
14:38
-
14:34
-
14:28
-
13:54
-
12:52
-
12:36
-
12:25
-
12:02
-
11:41
-
11:05
-
10:57
-
10:48
-
10:24
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
08:58
-
01:38
-
00:27
-
00:20
- 18 июля 2021
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:41
-
22:19
-
22:11