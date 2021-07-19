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Мика Сало: вижу в произошедшем в Сильверстоуне вину Ферстаппена

Мика Сало: вижу в произошедшем в Сильверстоуне вину Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало, который иногда выступает в роли стюарда, прокомментировал инцидент, произошедший во время начала Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В результате контакта Ферстаппен врезался в стену и не смог продолжить гонку. Более того, представителя Нидерландов отвезли в больницу, но отпустили в тот же день. Хэмилтон стал победителем гонки, несмотря на 10-секундный штраф.

«К сожалению, я вижу в этом вину Макса. Ему нужно было дать пространство. На мой взгляд, штраф Хэмилтона выглядит так: «Окей, ты не виноват, но получишь 10 секунд», — цитирует Сало GrandPX.

После гонки британец заявил, что не считает себя виноватым и не будет приносить извинения сопернику. При этом Хэмилтон подчеркнул, что свяжется с Ферстаппеном, чтобы узнать у него о состоянии здоровья.

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