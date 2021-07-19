Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Хэмилтон получил два, Норрис продолжает лидировать в таблице

Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Хэмилтон получил два, Норрис продолжает лидировать в таблице
Комментарии

По итогам Гран-при Великобритании сразу два гонщика получили штрафные баллы. Один балл был добавлен в суперлицензию Джорджа Расселла за инцидент в спринт-квалификации, а два балла получил гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за аварию с Максом Ферстаппеном.

Теперь у Хэмилтона четыре штрафных балла — перед этапом в Великобритании у семикратного чемпиона мира сгорели ещё четыре балла, заработанных в прошлогодней Австрии. Также баллы сгорели у Кими Райкконена, Шарля Леклера и Ландо Норриса. Несмотря на это, Норрис продолжает лидировать в таблице с восемью баллами за последние 12 месяцев. Столько же на счету Серхио Переса.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Ландо Норрис«Макларен»814 ноября 2021 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»816 августа 2021 года — 1 балл
Джордж Расселл«Уильямс»71 августа 2021 года — 3 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»52 мая 2022 года — 1 балл
Кими Райкконен«Альфа Ромео»513 сентября 2021 года — 1 балл
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»52 августа 2021 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»46 сентября 2021 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»425 октября 2021 года — 1 балл
Юки Цунода«Альфа Таури»418 апреля 2022 года — 1 балл
Шарль Леклер«Феррари»36 декабря 2021 года — 2 балла
Валттери Боттас«Мерседес»225 июня 2022 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»127 сентября 2021 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»18 августа 2021 года — 1 балл
Карлос Сайнс«Феррари»115 ноября 2021 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»19 мая 2022 года — 1 балл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021