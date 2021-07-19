Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Хэмилтон получил два, Норрис продолжает лидировать в таблице
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По итогам Гран-при Великобритании сразу два гонщика получили штрафные баллы. Один балл был добавлен в суперлицензию Джорджа Расселла за инцидент в спринт-квалификации, а два балла получил гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за аварию с Максом Ферстаппеном.
Теперь у Хэмилтона четыре штрафных балла — перед этапом в Великобритании у семикратного чемпиона мира сгорели ещё четыре балла, заработанных в прошлогодней Австрии. Также баллы сгорели у Кими Райкконена, Шарля Леклера и Ландо Норриса. Несмотря на это, Норрис продолжает лидировать в таблице с восемью баллами за последние 12 месяцев. Столько же на счету Серхио Переса.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|8
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|8
|16 августа 2021 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|7
|1 августа 2021 года — 3 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|5
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|5
|13 сентября 2021 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|5
|2 августа 2021 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|4
|6 сентября 2021 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|4
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|3
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|2
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|8 августа 2021 года — 1 балл
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|9 мая 2022 года — 1 балл
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