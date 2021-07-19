Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Хэмилтон получил два, Норрис продолжает лидировать в таблице

По итогам Гран-при Великобритании сразу два гонщика получили штрафные баллы. Один балл был добавлен в суперлицензию Джорджа Расселла за инцидент в спринт-квалификации, а два балла получил гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за аварию с Максом Ферстаппеном.

Теперь у Хэмилтона четыре штрафных балла — перед этапом в Великобритании у семикратного чемпиона мира сгорели ещё четыре балла, заработанных в прошлогодней Австрии. Также баллы сгорели у Кими Райкконена, Шарля Леклера и Ландо Норриса. Несмотря на это, Норрис продолжает лидировать в таблице с восемью баллами за последние 12 месяцев. Столько же на счету Серхио Переса.