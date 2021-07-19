В «Феррари» не решили проблему с повышенным износом передних шин

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что команда до сих пор не решила вопрос с повышенным износом шин, с которым столкнулась на Гран-при Франции.



«После Гран-при Франции команда провела огромное исследование, чтобы выяснить причины проблем с износом передних шин. Не думаю, что мы решили эту проблему. Так что да, мы смотрелись в Сильверстоуне намного лучше, но я не считаю, что это случилось потому, что мы нашли ответ на вопрос, возникший после этапа во Франции.



Расследование продолжается. пусть мы и провели отличный день, не стоит забывать, насколько плохой день у команды был во Франции. По крайней мере, пока не выясним причину этого. Тогда мы сделаем шаг вперёд и всегда сможем работать с шинами так, как это было в Великобритании», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.