Каллум Айлотт выступит в «24 часах Ле-Мана»
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Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео», пилот академии «Феррари» Каллум Айлотт выступит в гонке «24 часа Ле-Мана». Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере».
«Ле-Ман 2021 года! Очень рад присоединиться к Iron Lynx и провести 24-часовую гонку этого года. Гонку, о которой я мечтал с детства», — написал в своём «твиттере» Каллум Айлотт.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «твиттере» Каллума Айлотта.
Британский пилот будет выступать в категории GTE Am. Гонка «24 часа Ле-Мана» 2021 года пройдёт 21-22 августа 2021 года.
Айлотт в прошлом году стал вторым в личном зачёте чемпионата Формулы-2. Он считается одним из кандидатов на место боевого пилота «Альфа Ромео» в следующем году.
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