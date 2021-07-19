Каллум Айлотт выступит в «24 часах Ле-Мана»

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео», пилот академии «Феррари» Каллум Айлотт выступит в гонке «24 часа Ле-Мана». Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере».



«Ле-Ман 2021 года! Очень рад присоединиться к Iron Lynx и провести 24-часовую гонку этого года. Гонку, о которой я мечтал с детства», — написал в своём «твиттере» Каллум Айлотт.

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Британский пилот будет выступать в категории GTE Am. Гонка «24 часа Ле-Мана» 2021 года пройдёт 21-22 августа 2021 года.



Айлотт в прошлом году стал вторым в личном зачёте чемпионата Формулы-2. Он считается одним из кандидатов на место боевого пилота «Альфа Ромео» в следующем году.