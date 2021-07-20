«Больше он может не звонить». Йос Ферстаппен обиделся на Тото Вольфа

Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что он обижен на руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа.
В начале гонки Гран-при Великобритании пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись. В результате контакта Ферстаппен врезался в стену и не смог продолжить гонку. Более того, представителя Нидерландов отвезли в больницу, но отпустили в тот же день. Хэмилтон стал победителем гонки, несмотря на 10-секундный штраф.
«Вы не должны праздновать победу с такой эйфорией, если ваш коллега находится в больнице. Что касается Тото Вольфа, то мы хорошо общались долгие годы, он продолжал звонить и нахваливать нас. Думаю, все знают, что вчера он даже не позвонил. Что ж. Больше может не звонить», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPBlog.
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