«Хаас» объявил расписание шинных тестов в Сильверстоуне
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Команда Формулы-1 «Хаас» объявила расписание шинных тестов, которые пройдут 20 и 21 июля на трассе в Сильверстоуне. Во вторник за руль машины сядет российский гонщик Никита Мазепин, а в среду его сменит Мик Шумахер.
«Хаас» будет тестировать прототипы 18-дюймовых шин, на которые Формула-1 перейдёт с 2022 года. Тесты будут проводиться на машине 2021 года.
После десяти этапов чемпионата мира команда «Хаас» занимает последнее место в Кубке конструкторов. В активе американского коллектива нет ни одного очка. Ноль в графе набранных очков и у «Уильямса», однако британский коллектив впереди по дополнительным показателям.
Следующий этап чемпионата мира Формулы-1 состоится в Венгрии с 30 июля по 1 августа.
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