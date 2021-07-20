В «Ред Булл» назвали сумму ущерба столкновения Ферстаппена и Хэмилтона
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о сумме ущерба, который понесла команда от столкновения болида Макса Ферстаппена и машины гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании. В начале гонки они допустили столкновение, после чего Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции.
«Пока что складывается сумма в 750 тыс. евро. При этом пока не совсем понятны повреждения двигателя. Но особенно во время ограничения бюджета это значимая для нас сумма, это неприятно», — цитирует Марко RTL.
При этом директор «Хонды» Тойохару Танабе признался, что опасался более серьёзного повреждения. Но ущерб оказался менее значимым. Теперь двигатель будет направлен на завод в Японию, где будет оценён итоговый ущерб.
Новость по темеВ «Хонде» рассказали о повреждениях мотора на болиде Ферстаппена
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