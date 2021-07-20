Экклстоун назвал виновного в столкновении Ферстаппена и Хэмилтона

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал инцидент, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. Там столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В результате инцидента Ферстаппен врезался в стену и не смог продолжить гонку, а Хэмилтон выиграл Гран-при, несмотря на 10-секундный штраф.

«Кто виноват в произошедшем? Льюис. В прежние времена мы бы назвали произошедшее гоночным инцидентом. Понятно, что каждый прикладывает все усилия, чтобы выиграть чемпионат.

Но если стюарды вмешались, то они должны были сильнее наказывать Льюиса. Например, стоило дать ему 30-секундный штраф. Льюис не был впереди, когда они столкнулись. Этот поворот не был его, он находился почти на корпус позади. Поэтому он и врезался в заднюю часть болида соперника.

Если уж применять санкции, то они были неправильными. 10 секунд штрафа недостаточно», — цитирует Экклстоуна Daily Mail.