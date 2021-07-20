Алонсо ещё не гарантировано место в «Альпин» на 2022 год

Руководитель «Альпин» Лоран Росси рассказал о контракте пилота команды Фернандо Алонсо. Пока ему ещё не гарантировано место в команде на следующий сезон.

По словам Росси, Алонсо подписал контракт по схеме «1+1». То есть, команда может продлить соглашение ещё на один год, но не обязана это делать. Впрочем, по словам главы «Альпин», причин для отказа от дальнейшего сотрудничества с испанцем нет.

«Он отлично выступает. Так же быстр, как всегда. Он выжимает максимум из нашего болида. Машина не так быстра, но ему удаётся выдавать впечатляющие круги. Пока что всё идёт хорошо.

Продлим ли мы контракт? Пока Алонсо делает всё, чтобы убедить меня в необходимости продления», — цитирует Росси BBC.

Алонсо пропустил несколько сезонов в Формуле-1, выступая в других сериях.