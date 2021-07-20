Босс «Альпин» защитил решение подписать трёхлетний контракт с Оконом

Руководитель «Альпин» Лоран Росси прокомментировал подписание нового контракта с Эстебаном Оконом на три года. Соглашение оставит француза в команде до 2024 года. Подписание долгосрочного контракта вызвало удивление у многих экспертов, учитывая, что Окон пока себя ещё не проявил в полной мере в Формуле-1.

«Конечно, нет гарантии, что Окон станет чемпионом мира, что его талант соответствует этому уровню. Но про кого можно так сказать? Таких пилотов совсем немного.

Я не соглашусь с теми, кто считает его хуже, чем Карлоса Сайнса из «Феррари» или любого другого пилота, который считается вторым в топ-команде.

У нас, как минимум, есть отличный второй пилот. И, если честно, я считаю, что у него есть всё, чтобы стать топовым гонщиком», — цитирует Росси BBC.