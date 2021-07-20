Вертолёт чуть не «сдул» с трассы Стролла во время Гран-при Великобритании

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл столкнулся с необычной проблемой в ходе гонки Гран-при Великобритании Формулы-1. Когда Стролл ехал по прямой «Веллингтон», то над трассой завис вертолёт организаторов, летевший довольно низко. Поток воздуха от вертолёта несколько дестабилизировал болид Стролла, из-за чего Лэнсу пришлось серией движений руля восстанавливать контроль над машиной.
Стролл подумал, что могла возникнуть проблема с автомобилем, но после информации от гоночного инженера, что с колёсами всё в порядке, сам предположил, что причиной странного поведения болида стал зависший над трассой вертолёт.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
В воскресной гонке Гран-при Великобритании Лэнс Стролл финишировал на восьмой позиции.
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