«Ред Булл» нанял юристов, чтобы они изучили аварию Ферстаппена и Хэмилтона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что команда наняла юристов, чтобы отстаивать свою правоту по делу о столкновении пилота Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании. В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции, Хэмилтон стал победителем гонки, несмотря на 10-секундный штраф.
«Юрист должен выяснить, как можно поступить в такой ситуации, исходя из законов в нашем спорте. Нам очень повезло, что с Максом не случилось ничего серьёзного. Болид сломан, двигатель, по всей видимости, тоже повреждён. Нельзя оставлять это без внимания.
10-секундный штраф Хэмилтона смехотворен. Но, возможно, что причиной всего являются действующие правила в Формуле-1. Правила нужно пересмотреть, включая систему работы стюардов. В Австрии Перес получил два пятисекундных штрафа из-за небольшого контакта. И там никто не улетал в воздух», — цитирует Марко RacingNews365.
- 20 июля 2021
-
13:33
-
13:18
-
13:16
-
12:59
-
12:42
-
11:39
-
10:32
-
09:26
-
00:52
-
00:36
- 19 июля 2021
-
22:59
-
21:58
-
20:56
-
19:57
-
18:56
-
17:30
-
16:23
-
16:15
-
15:41
-
15:30
-
14:38
-
14:34
-
14:28
-
13:54
-
12:52
-
12:36
-
12:25
-
12:02
-
11:41
-
11:05
-
10:57
-
10:48
-
10:24
-
10:23
-
10:16