Видео: Мазепин тестирует новые 18-дюймовые шины «Пирелли»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин приступил к работе на шинных тестах «Пирелли», которые проходят на трассе «Сильверстоун». Вместе с «Хаасом» в испытаниях принимают участие «Астон Мартин» (за рулём работает немецкий пилот Себастьян Феттель) и «Ред Булл» (к работе привлечён резервный гонщик команды таиландец Александер Албон).



Тесты нацелены на работу с новыми 18-дюймовыми шинами, на которые Формула-1 перейдёт с сезона-2022. Для тестирования покрышек все команды, кроме «Уильямса», создали специальные версии болидов, которые должны имитировать ожидаемый уровень прижимной силы в 2022 году.

Посмотреть видео с Мазепиным, покидающим боксы, можно в «инстаграме» российского гонщика.

В среду, 21 июля, Никиту в составе «Хааса» сменит его напарник Мик Шумахер.