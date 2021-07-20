В «Мерседесе» предположили, что «Феррари» залила недостаточно топлива в машину Леклера

«Феррари» могла залить в бак болида Шарля Леклера во время Гран-при Великобритании недостаточно топлива. Об этом сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на представителя команды «Мерседес».
После столкновения на первом круге гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» Шарль вышел в лидеры и оставался на первой позиции почти всю гонку, однако пропустил Льюиса вперёд за два круга до финиша.
Подтверждением позиции «Мерседеса» может служить тот факт, что к концу гонки Леклера то и дело просили набирать, а затем сбрасывать газ, пытаясь таким образом, возможно, экономить топливо. В самой «Феррари» отрицают версию немецкой команды. Действия, которые приходилось выполнять Шарлю, по версии «Скудерии», были направлены на то, чтобы избежать проблем с двигателем, который терял мощность во время гонки.
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