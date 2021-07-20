Источник: у «Ред Булл» есть доказательства преднамеренной аварии со стороны Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Sky Sports Мартин Брандл сообщил, что у «Ред Булл» имеются доказательства умысла со стороны пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона во время его столкновения с пилотом австрийской команды Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.



«В «Ред Булл» считают, что это был умышленный фол, преднамеренная авария со стороны Хэмилтона. Они в ярости — их потенциальный чемпион мира в синяках, а машина разбита. В команде мне сообщили, что у них есть данные, доказывающие, что Льюис проехал «Копс» на гораздо большей скорости, чем на любом другом круге, и не смог бы вписаться в поворот, не столкнувшись с Максом. Если «Ред Булл» сочтёт доказательства исчерпывающими, они могут подать новую апелляцию в ФИА относительно степени вины Хэмилтона», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

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