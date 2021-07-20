Хаккинен оценил дальнейший настрой Ферстаппена и Хэмилтона на борьбу после их столкновения

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением об инциденте, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу, но выписали в тот же вечер. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф.



«Воскресное столкновение между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании было исключительно гоночным инцидентом. Когда ведёшь борьбу на подобных скоростях, такое иногда случается. Топ-пилоты обычно не отступают. Такая у нас работа.

Макс чувствует себя очень уверенно. В этом году он выиграл пять Гран-при и возглавляет чемпионат мира. Он так здорово стартовал и не собирался просто так отдавать позицию Льюису, особенно на таком быстром повороте, где обгон на самом деле и невозможен. Льюис тоже уверен в себе. Он достиг огромного успеха, а за его плечами колоссальный опыт. Это лишь означает, что он сосредоточен на победе и на отыгрыше позиции у Макса.



На самом деле я очень рад, что Макс не пострадал. Это лишний раз доказывает прочность современных болидов — ФИА проделывает фантастическую работу. В прошлом выжить после подобной перегрузки было бы непросто.



Эта авария лишь зажжёт огонь между этими ребятами и обострит их конкуренцию. Ни один из них не захочет повторения подобного инцидента, но они будут ещё больше преисполнены решимости не поднимать ногу с педали газа в следующий раз, когда окажутся в похожей ситуации. Они будут упорно бороться до самого конца сезона. Нас ждёт увлекательное зрелище!» — приводит слова Хаккинена Unibet.