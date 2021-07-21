Шовлин: Ферстаппен пилотирует агрессивно — подобная авария была лишь вопросом времени

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался об инциденте, который произошёл на Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу, но выписали в тот же вечер. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф. По мнению Эндрю, во многом подобный инцидент случился из-за агрессивной езды Ферстаппена.



«Льюис в целом поравнялся с Максом, и, как нам кажется, Ферстаппен должен был оставить ему место для обгона. Если вспомнить спринт или даже первый круг основной гонки, то станет очевидно, что Льюису постоянно приходилось отступать, чтобы избежать столкновения.

Макс пилотирует агрессивно, а потому подобная авария была лишь вопросом времени. Мы были довольны работой, которую проделал Льюис, но слегка разочарованы штрафом. Однако каждый из нас испытал чувство облегчения, когда гонка осталась всё-таки за нами», — приводит слова Шовлина GPFans.