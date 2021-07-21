Баррикелло не согласился с решением стюардов по Хэмилтону на Гран-при Великобритании

Бывший гонщик Формулы-1 Рубенс Баррикелло высказался на тему аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге гран-при Великобритании.
«Я бы полностью признал вину Хэмилтона и дал ему более десяти секунд штрафа. Варианты штрафа следующие — 5 секунд, 10 секунд, проезд по пит-лейну и так далее. Так что есть штрафы посильнее 10 секунд. Я бы дал ему больше, потому что эти десять секунд оставляли ему шансы на победу.
Ферстаппену всего 23 года, а он сражается с парнем, у которого миллион титулов. Неизбежно, что именно этот парень должен думать о возможных авариях. 23-летний парень точно не будет об этом думать. Мы говорим о двух гениях. Ферстаппен сможет побить рекорды Хэмилтона в будущем. Они оба гораздо сильнее остальных пилотов», — приводит слова Рубенса Баррикелло Motorsport.
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