«Устал ездить на метро». Российский гонщик Александр Смоляр признался, что у него нет прав

Пилот программы SMP Racing, гонщик Формулы-3 Александр Смоляр признался, что у него нет водительских прав.
«Шоу „Россия рулит“ на НТВ? Это был мой первый опыт в подобных съемках. Вокруг присутствовало много не только обычных зрителей, но и влиятельных людей. Было очень волнительно. Плюс в дрифте я новичок. Несмотря на то что мой отец отчасти основатель Российской дрифт-серии. В номере я впервые управлял машиной боком. Конечно, у нас были тренировки. Но я не чувствовал габариты. Также в день съемок за пару минут до начала номера «Тушите свет!» мне поменяли всю программу. Удовольствие я получил однозначно. Это было забавно!
У меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права безусловно есть, так как я устал ездить на метро», — приводит слова Александра Смоляра «Спорт-Экспресс».
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