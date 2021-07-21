Полиция задержала подозреваемого в ограблении Ландо Норриса после финала Евро-2020

Полиция Великобритании арестовала подозреваемого в ограблении гонщика «Макларена» Ландо Норриса, сообщает RaceFans.
Напомним, на Норриса после финала Евро-2020 напали злоумышленники около стадиона «Уэмбли» в Лондоне (Англия). У гонщика отобрали наручные часы стоимостью $ 55 тыс. К Норрису подошли двое мужчин, которые вовлекли его в разговор, в ходе которого один из них напал на Ландо и украл часы.
Как сообщает источник, 18 июля полиция задержала 24-летнего мужчину в Ливерпуле. Его отпустили под залог, в середине августа ему предстоит снова встретиться с представителями власти.
Расследование, тем не менее, продолжается. Как сообщили в полиции, детективы очень хотят вызвать на беседу человека, который сообщил офицерам, что инцидент был запечатлён на видеорегистратор, но исчез раньше, чем успел сообщить подробности.
- 21 июля 2021
-
14:02
-
12:57
-
11:33
-
10:59
-
10:01
-
01:06
- 20 июля 2021
-
23:32
-
22:30
-
21:20
-
20:32
-
19:30
-
18:05
-
16:36
-
15:46
-
14:36
-
13:33
-
13:18
-
13:16
-
12:59
-
12:42
-
11:39
-
10:32
-
09:26
-
00:52
-
00:36
- 19 июля 2021
-
22:59
-
21:58
-
20:56
-
19:57
-
18:56
-
17:30
-
16:23
-
16:15
-
15:41
-
15:30