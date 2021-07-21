Полиция задержала подозреваемого в ограблении Ландо Норриса после финала Евро-2020

Полиция Великобритании арестовала подозреваемого в ограблении гонщика «Макларена» Ландо Норриса, сообщает RaceFans.



Напомним, на Норриса после финала Евро-2020 напали злоумышленники около стадиона «Уэмбли» в Лондоне (Англия). У гонщика отобрали наручные часы стоимостью $ 55 тыс. К Норрису подошли двое мужчин, которые вовлекли его в разговор, в ходе которого один из них напал на Ландо и украл часы.



Как сообщает источник, 18 июля полиция задержала 24-летнего мужчину в Ливерпуле. Его отпустили под залог, в середине августа ему предстоит снова встретиться с представителями власти.



Расследование, тем не менее, продолжается. Как сообщили в полиции, детективы очень хотят вызвать на беседу человека, который сообщил офицерам, что инцидент был запечатлён на видеорегистратор, но исчез раньше, чем успел сообщить подробности.

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