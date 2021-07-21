Брандл: Хэмилтон решил, что слишком часто уступал агрессии Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл прокомментировал инцидент Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в первом повороте Гран-при Великобритании.



«В спринтерской гонке мы видели, что на первом круге Ферстаппен смог оторваться с 10-го по 14-й повороты, где ему помогала большая прижимная сила, в аэродинамика машины Хэмилтона теряла эффективность в потоке разреженного воздуха позади соперника. Но на этот раз Макс туда даже не добрался.



Льюис знал, что для него единственная возможность — перехватить лидерство в „Беккетс“ и закрепить его на прямой.



Перед „Копсом“ Макс сильно сместился вправо и прижал Льюиса, который сделал вид, что возьмёт левее. Макс был уверен, что Льюис уступит, будучи на грязной стороне трассы в повороте со скоростью 300 км/ч.



Накануне во время спринта Льюис был в похожей ситуации, но он был снаружи и был вынужден уступить. Это стоило ему шансов на победу. Он решил не повторять эту ошибку. Думаю, он решил, что слишком часто уступал агрессии Макса — в Имоле и Барселоне. В чемпионате он отставал на 33 очка, так что ему нужно было сто-то сделать против бесстрашного голландца, который очень хочет выиграть титул», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.