Брандл: Хэмилтон решил, что слишком часто уступал агрессии Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл прокомментировал инцидент Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в первом повороте Гран-при Великобритании.
«В спринтерской гонке мы видели, что на первом круге Ферстаппен смог оторваться с 10-го по 14-й повороты, где ему помогала большая прижимная сила, в аэродинамика машины Хэмилтона теряла эффективность в потоке разреженного воздуха позади соперника. Но на этот раз Макс туда даже не добрался.
Льюис знал, что для него единственная возможность — перехватить лидерство в „Беккетс“ и закрепить его на прямой.
Перед „Копсом“ Макс сильно сместился вправо и прижал Льюиса, который сделал вид, что возьмёт левее. Макс был уверен, что Льюис уступит, будучи на грязной стороне трассы в повороте со скоростью 300 км/ч.
Накануне во время спринта Льюис был в похожей ситуации, но он был снаружи и был вынужден уступить. Это стоило ему шансов на победу. Он решил не повторять эту ошибку. Думаю, он решил, что слишком часто уступал агрессии Макса — в Имоле и Барселоне. В чемпионате он отставал на 33 очка, так что ему нужно было сто-то сделать против бесстрашного голландца, который очень хочет выиграть титул», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
- 21 июля 2021
-
14:02
-
12:57
-
11:33
-
10:59
-
10:01
-
01:06
- 20 июля 2021
-
23:32
-
22:30
-
21:20
-
20:32
-
19:30
-
18:05
-
16:36
-
15:46
-
14:36
-
13:33
-
13:18
-
13:16
-
12:59
-
12:42
-
11:39
-
10:32
-
09:26
-
00:52
-
00:36
- 19 июля 2021
-
22:59
-
21:58
-
20:56
-
19:57
-
18:56
-
17:30
-
16:23
-
16:15
-
15:41
-
15:30