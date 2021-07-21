Айлотта и Шварцмана назвали конкурентами за место в «Альфа Ромео»

Британский журналист Джо Сейвуд считает, что Каллум Айлотт и Роберт Шварцман являются конкурентами за место Антонио Джовинацци в «Альфа Ромео».



«Валттери Боттас, похоже, но не точно, окажется в „Альфа Ромео“. Команда хочет, чтобы Кими Райкконена заменил именитый гонщик. Пока неизвестно, кому достанется второе место в команде, но один из вариантов — тест-пилот „Феррари“ Каллум Айлотт, что было бы логично с точки зрения того, что именно „Феррари“ поставляет двигатели „Альфа Ромео“. В то же время российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман (ещё один протеже „Феррари“) может получить свой шанс, если выиграет титул в Ф-2.



«Альфа Ромео» — итальянская команда, которая, возможно, не хотела бы убирать из состава единственного итальянца на стартовой решётке, но сейчас автомобильной компанией управляют французы, которые, в первую очередь, хотят видеть результат и не обращают внимания на национальности», — написал Джо Сэйвуд в своём блоге.