Сейвуд назвал четырёх соперников Квята в борьбе за место в «Уильямсе»

Британский журналист Джо Сейвуд считает, что Даниил Квят, наряду с другими четырьмя пилотами, претендует на место в «Уильямсе» в случае ухода Джорджа Расселла в «Мерседес».
«В «Уильямсе» будет свободное место, как только Джордж Расселл соберёт чемоданы и перейдёт в «Мерседес». Это место могло бы хорошо подойти Боттасу, за исключением того, что там ему вряд ли будут платить так хорошо, как в «Альфа Ромео», да и это будет скорее возвращением к истокам, чем присоединением к крупной заводской команде.
В «Уильямс» хотели бы видеть опытного гонщика рядом с Николасом Латифи, так что они обратят внимание на таких пилотов, как Даниил Квят, Александер Албон и Нико Хюлькенберг, хотя «Мерседес» может быть заинтересован в том, чтобы Ник де Врис перешёл в эту команду, потому что нужно учитывать момент, когда Льюис Хэмилтон завершит карьеру», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.
- 21 июля 2021
-
17:11
-
16:59
-
16:54
-
16:43
-
15:55
-
14:41
-
14:02
-
12:57
-
11:33
-
10:59
-
10:01
-
01:06
- 20 июля 2021
-
23:32
-
22:30
-
21:20
-
20:32
-
19:30
-
18:05
-
16:36
-
15:46
-
14:36
-
13:33
-
13:18
-
13:16
-
12:59
-
12:42
-
11:39
-
10:32
-
09:26
-
00:52
-
00:36
- 19 июля 2021
-
22:59
-
21:58
-
20:56
-
19:57