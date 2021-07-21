Сейвуд назвал четырёх соперников Квята в борьбе за место в «Уильямсе»

Британский журналист Джо Сейвуд считает, что Даниил Квят, наряду с другими четырьмя пилотами, претендует на место в «Уильямсе» в случае ухода Джорджа Расселла в «Мерседес».



«В «Уильямсе» будет свободное место, как только Джордж Расселл соберёт чемоданы и перейдёт в «Мерседес». Это место могло бы хорошо подойти Боттасу, за исключением того, что там ему вряд ли будут платить так хорошо, как в «Альфа Ромео», да и это будет скорее возвращением к истокам, чем присоединением к крупной заводской команде.



В «Уильямс» хотели бы видеть опытного гонщика рядом с Николасом Латифи, так что они обратят внимание на таких пилотов, как Даниил Квят, Александер Албон и Нико Хюлькенберг, хотя «Мерседес» может быть заинтересован в том, чтобы Ник де Врис перешёл в эту команду, потому что нужно учитывать момент, когда Льюис Хэмилтон завершит карьеру», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.