Хельмут Марко: Ферстаппен не планирует мстить Хэмилтону

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заверил, что пилот команды Макс Ферстаппен не собирается мстить гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону после аварии, которая произошла во время Гран-при Великобритании.

«Макс сделает всё, чтобы выиграть чемпионат. Но он точно не планирует мстить на трассе и заниматься всякими глупостями. Мы до этого уровня не опустимся.

Но мы посмотрим, что можно сделать в такой ситуации в рамках закона и правил, особенно учитывая обстоятельства и последствия. Нам всем сильно повезло, что с Максом не произошло ничего серьёзного. А вот машина сильно пострадала, как и двигатель. Оставлять всё, как есть, нельзя. Думаю, что дисквалификация была бы оправданным наказанием.

10-секундный штраф Хэмилтона — это смешно. Возможно, винить в этом нужно ограниченность правил, их надо пересмотреть. Хэмилтона могли бы оштрафовать проездом по пит-лейн плюс 10 секунд. Но они этого не сделали. Бить своего соперника в заднее колесо в одном из самых быстрых поворотов нельзя. Действия Хэмилтона были безответственными», — цитирует Марко PlanetF1.