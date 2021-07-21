«Ред Булл» продолжает изучать материалы по делу о столкновении Ферстаппена и Хэмилтона

Руководство «Ред Булл» продолжает изучать доказательства и материалы инцидента, случившегося во время Гран-при Великобритании. В начале гонки пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон врезался в гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В результате Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции, а Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, выиграл гонку. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» нанял юристов для изучения дела.

«Мы изучаем все материалы. Только после этого будут приняты дальнейшие решения», — приводит слова одного из представителей «Ред Булл» GPFans.

В «Ред Булл» остались недовольны 10-секундным штрафом Хэмилтона. В команде уверены, что британец заслуживал дисквалификации. Вероятно, именно эту позицию с помощью юристов будет отстаивать «Ред Булл».