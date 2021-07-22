«Теперь мы видим, во сколько очков ему это обошлось». Монтойя пожурил Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о столкновении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в начале Гран-при Великобритании. В результате аварии Ферстаппен врезался в стену и сошел с дистанции, а Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл гонку.

«Льюису это придаст сил. Макс ещё не был в такой ситуации, он ведёт борьбу за чемпионство.

Макс быстрее, Льюис знает, что ему нужно рисковать, иначе он не выиграет в этом году титул. И в этом инциденте Хэмилтон показал, насколько сильно он хочет выиграть чемпионат.

Ферстаппену нужно действовать умно и набирать очки. Он мог убрать ногу с педали газа перед этой аварией и спокойно бы оказался на втором месте. С правильной стратегией он мог бы даже выиграть гонку. Но он настаивал на том, чтобы стать победителем, а теперь мы видим, во сколько очков ему это обошлось», — цитирует Монтойю GPBlog.