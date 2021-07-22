«Пора проснуться». Райкконен призвал «Альфа Ромео» поработать над машиной

Финский гонщик Кими Райкконен сразу после финиша гонки Гран-при Великобритании выразил недовольство машиной «Альфа Ромео».



«Может, нам стоит просто сделать машину побыстрее? Невозможно бороться. Пора проснуться и что-то сделать», — сказал финн по радио инженеру в ответ на его слова о том, что можно было побороться за очки, если бы не инцидент с Серхио Пересом.



После финиша гонки Райкконен был более сдержанным.



«Мы ждали, что гонка будет непростой, что и получилось. После старта всё было в порядке, но чем дальше, тем больше я смотрел не вперёд, а в зеркала. Я пытался бороться, но это было практически невозможно. Возможно, на другой трассе всё будет иначе. Но что я могу поделать?» — цитирует Райкконена Motorsport.