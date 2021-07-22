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Этап в Катаре или Бахрейне может заменить Гран-при Австралии

Этап в Катаре или Бахрейне может заменить Гран-при Австралии
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Стали известны фавориты в борьбе за право заменить Гран-при Австралии в календаре Формулы-1 2021 года, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, список возглавляют потенциальные гонки в Бахрейне и Катаре. Кроме того, ведутся переговоры о возможном проведении двух гонок в США на трассе в Остине в случае отмены Гран-при Японии.

Окончательное решение руководство Формулы-1 примет до 10 августа.

Кроме того, под угрозой находится гонка в Бразилии. Однако в случае если после этапа в Бразилии состоится гонка на Ближнем Востоке, то Формула-1 должна избежать проблемы с карантином после возвращения из Бразилии в Европу.

Ранее сообщалось, что Гран-при Австралии также может заменить ранее отменённая гонка в Китае.

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