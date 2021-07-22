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Ральф Шумахер считает, что до Хэмилтона «Мерседес» предлагал контракт Ферстаппену

Ральф Шумахер считает, что до Хэмилтона «Мерседес» предлагал контракт Ферстаппену
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что «Мерседес» решил подписать с Льюисом Хэмилтоном новый двухлетний контракт только после отказа со стороны Макса Ферстаппена.

«Для меня это продление означает, что Макс отклонил предложение «Мерседеса». Думаю, «Мерседес» связывал все свои надежды с тем, чтобы заполучить в кокпит Макса и тем самым полностью защитить своё будущее. Теперь эта идея в прошлом, и в моих глазах Льюис был единственной альтернативой.

Теперь мне интересно, сможет ли «Мерседес» перевернуть ситуацию, ведь у «Ред Булл» большой запас, они ещё не показали всего. Всё сводится к дуэли между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Надеюсь, никто не получит травм. Хэмилтон и Ферстаппен напоминают мне всё больше и больше Сенну и Проста — то, как они относились друг к другу», — заявил Ральф Шумахер в интервью Sport Bild.

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