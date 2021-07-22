Глава «Хонды» назвал столкновение Ферстаппена и Хэмилтона гоночным инцидентом

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото высказался о столкновении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в начале Гран-при Великобритании. В результате аварии Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции, а Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл гонку.



«Я считаю, что это гоночный инцидент, потому что оба соперника вели очень плотную борьбу. Когда это произошло, я стоял рядом с Хельмутом Марко. Все были в шоке, гонка для нас закончилась уже на первом круге. Хорошо, что Макс не получил серьёзных травм, но могу лишь сказать, что Гран-при вышел очень разочаровывающим», — приводит слова Ямамото Auto Sport Web.

После победы Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена в личном зачёте до восьми очков.