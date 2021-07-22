Глава «Хонды» назвал столкновение Ферстаппена и Хэмилтона гоночным инцидентом

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото высказался о столкновении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в начале Гран-при Великобритании. В результате аварии Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции, а Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл гонку.
«Я считаю, что это гоночный инцидент, потому что оба соперника вели очень плотную борьбу. Когда это произошло, я стоял рядом с Хельмутом Марко. Все были в шоке, гонка для нас закончилась уже на первом круге. Хорошо, что Макс не получил серьёзных травм, но могу лишь сказать, что Гран-при вышел очень разочаровывающим», — приводит слова Ямамото Auto Sport Web.
После победы Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена в личном зачёте до восьми очков.
- 22 июля 2021
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
15:46
-
15:01
-
13:14
-
11:56
-
10:56
-
10:00
-
00:47
- 21 июля 2021
-
23:20
-
21:40
-
20:42
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
17:11
-
16:59
-
16:54
-
16:43
-
15:55
-
14:41
-
14:02
-
12:57
-
11:33
-
10:59
-
10:01
-
01:06
- 20 июля 2021
-
23:32
-
22:30
-
21:20
-
20:32
-
19:30
-
18:05